Иран поможет христианам Европы отстоять честь спародированного на открытии Олимпиады Иисуса Христа

Не только христиане, но и мусульмане оскорбились открытием Олимпиады в Париже 26 июля. В частности, Исламская Республика Иран вызвала посла Франции за оскорбительное изображение пророка Исы (Иисуса Христа) во время церемонии открытия Игр.