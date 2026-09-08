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Регионы России

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Apple представит новые iPhone 18 Pro, iPhone Ultra и другие гаджеты

Apple представит новые iPhone 18 Pro, iPhone Ultra и другие гаджеты

Компания Apple 9 сентября в 20:00 по минскому времени проведёт свою главную презентацию года, на которой планируется представить ряд новых устройств.

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