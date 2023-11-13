WP: ХАМАС готовил второй этап нападения на Израиль

ХАМАС готовила второй этап атаки на Израиль, пишет The Washington Post. По данным издания, таким образом палестинская группировка хотела вызвать кризис во всем регионе и свести на нет отношения Израиля с арабскими странами.
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