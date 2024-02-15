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Economic Daily News: чип A18 в iPhone 16 получит больше NPU-ядер для работы с ИИ

Economic Daily News: чип A18 в iPhone 16 получит больше NPU-ядер для работы с ИИ

Компания Apple намерена улучшить производительность предстоящих смартфонов iPhone 16 для работы с искусственным интеллектом (AI) и машинного обучения (ML) с помощью чипа A18 и усовершенствованных нейроядер Neural Engine.

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