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Лобовое столкновение на федеральной трассе Алтая унесло жизни двух человек

Лобовое столкновение на федеральной трассе Алтая унесло жизни двух человек

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельной аварии Два человека погибли и еще четверо получили травмы в результате столкновения двух автомобилей утром 12 сентября в Павловском районе Алтайского края.

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