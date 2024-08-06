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Закон, порядок, государство

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Более 450 км железнодорожных путей восстановили военные железнодорожники группировки войск «Центр» в ходе проведения СВО

Более 450 км железнодорожных путей восстановили военные железнодорожники группировки войск «Центр» в ходе проведения СВО

В свой профессиональный праздник – День железнодорожных войск, который празднуется 6 августа, военные железнодорожники выполняют боевые задачи по восстановлению поврежденных железнодорожных путей на стратегически-важных направлениях для улучшения логистики грузоперевозок.

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