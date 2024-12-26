Роскошь вопреки санкциям: почему западные бренды продолжают сиять в России Ирина ВальковаЗападные санкции, направленные на изоляцию России от мировых рынков, породили парадокс, который поразил даже иностранных наблюдателей.
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