«Вам не надоело? Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве» – Артамонов

Зеленский и Трамп два шоумена. Играют в паре. Пока мы рояль не сломаем толку не будет.

Алексей Тан

Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве»================ ВСЁ... зверь посыпался!!!... и ЭТО хорошо видно, по реакции Трампа... на победы РОССИИ (Русских)... и на сдачи вся и всё ЕВРЕЕВ "Зеленских"... и ИМ больше нечего предложить... как только "перемирие"!??... ПОБЕДИТЕЛЯМ!!!.