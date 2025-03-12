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«Вам не надоело? Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве» – Артамонов

«Вам не надоело? Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве» – Артамонов

Политнавигатор Новый президент США Дональд Трамп мог бы уже совершить множество шагов, приближающих Европу к реальному миру.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Это наши легковерные и трусливые чинуши идиоты. А Трамп делает свое дело.
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2 час.
ИР
Ирина Рукина
Зеленский и Трамп два шоумена. Играют в паре. Пока мы рояль не сломаем толку не будет.
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2 час.
Алексей Тан
Трамп не сделал ни одного шага – ни ради мира, ни навстречу Москве»================ ВСЁ... зверь посыпался!!!... и ЭТО хорошо видно, по реакции Трампа...  на победы РОССИИ (Русских)... и на сдачи вся и всё ЕВРЕЕВ &quot;Зеленских&quot;... и ИМ больше нечего предложить... как только &quot;перемирие&quot;!??...  ПОБЕДИТЕЛЯМ!!!.
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1 час.
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