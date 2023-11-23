Черышев выразил желание поработать в России

Дмитрий Черышев заявил о желании поработать в России. Российский специалист Дмитрий Черышев, потерявший должность главного тренера в андоррской «Санта-Коломе», заявил о желании поработать в РПЛ, но признал, что соответствующих предложений у него пока нет.