Черышев выразил желание поработать в России

Дмитрий Черышев заявил о желании поработать в России. Российский специалист Дмитрий Черышев, потерявший должность главного тренера в андоррской «Санта-Коломе», заявил о желании поработать в РПЛ, но признал, что соответствующих предложений у него пока нет.
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