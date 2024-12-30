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Царьград

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Самсонов отразил 31 бросок: «Вегас» разгромил «Калгари» 3:0 в НХЛ

Самсонов отразил 31 бросок: «Вегас» разгромил «Калгари» 3:0 в НХЛ

Команда «Вегас Голден Найтс» одержала победу над «Калгари Флэймз» в НХЛ со счётом 3:0. Алекс Пьетранджело, Виктор Олофссон и Таннер Пирсон отметились заброшенными шайбами, а Павел Дорофеев сделал ассист.

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