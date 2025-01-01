20+ ситуаций, в которых людям круто повезло

Героев нашей статьи можно назвать счастливчиками, ведь однажды им несказанно повезло. Кто-то из них, повинуясь прихоти, решил поучаствовать в конкурсе и победил, кто-то — чуть задержался дома и избавил себя от необходимости выправлять документы.