Япония рекомендовала внести в список ЮНЕСКО хронику бомбардировки Хиросимы

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что правительство страны решило рекомендовать внести хронику последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы в список документального наследия ЮНЕСКО.
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