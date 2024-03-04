Кино: За что травят в сети тещу Яглыча, который променял Ходченкову на украинскую актрису, и как выглядит его новая избранница

Владимир Яглыч стал известен благодаря своим ярким работам в кино. Всенародная любовь пришла к нему после выхода на экраны фильма Андрея Малюкова о путешествии во времени «Мы из будущего», где актёр сыграл одну из главных ролей.
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