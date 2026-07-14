Экономист Абрамов: морковь в России подешевела на 20% за неделю

Морковь в российских магазинах подешевела на 20% за неделю с 4 по 11 июля, рассказал "Газете.Ru" создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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