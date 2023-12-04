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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер о повреждении голеностопа: «Все нормально. Совсем не то, что было в первом матче сезона»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер оформил дабл-дабл в победном матче с «Мемфисом» в субботу – 34 очка и 10 подборов.

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