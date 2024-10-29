Планируют изменить порядок оформления прописки

Фото: ТАССПриднестровцам предоставят более полную свободу передвижения. Сейчас жители республики обязаны при снятии с прописки в обязательном порядке указать, по какому адресу он будет прописываться в дальнейшем.
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