Какие ваши доказательства?

Интересная дискуссия состоялась в московском Центральном Доме Литераторов: «Фальсификации истории». Тема известная, набирающая обороты и сейчас достигшая, пожалуй, своего предела: «Россия должна ответить за свои многовековые преступления».
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