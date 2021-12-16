В первом квартале 2022 года презентуют проект легкового электромобиля Кама

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый проект легкового электромобиля "Кама" будет презентован в первом квартале 2022 года, "Камаз" планирует войти в новый стартап, ориентировочно на 25%, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.