Герой РФ Липовой: непростое время требует сильных лидеров

Члены общероссийской организации "Офицеры России" поддерживают решение Владимира Путина принять участие в выборах президента в 2024 году, сказал председатель президиума организации, Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой в рамках конференции, посвященной Дню Героев Отечества.
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