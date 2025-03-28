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Денис Казанский: «Пока не научился филигранной финальной фразе в репортаже, как умел Никитич: «Чао, Скуадра Адзурра. Владимир Маслаченко, Советский Союз»

– Есть ли в комментаторстве конкуренция?  – Конечно. И зависть тоже – в хорошем смысле.  Это то, что толкает тебя вперед.

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