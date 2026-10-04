I thank President Putin: Milorad Dodik announced his victory in the elections in BiH

In the general elections in Bosnia and Herzegovina, the candidate of the ruling Union of Independent Social Democrats (SNSD) for the presidency Savo Minic and the candidate for the presidency of BiH from the Serbs Zeljka Cvijanovic are leading.
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