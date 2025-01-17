Кейт Миддлтон откровенно поговорила о своём диагнозе

Кейт Миддлтон разоткровенничалась во время посещения больницы, где ранее проходила лечение от рака. Анджела Терри встретилась с принцессой Кейт во время её неожиданного визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне 14 января и рассказала, что королевская особа по сей день в шоке от диагноза и его последствий.