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Царьград

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ЧП в Анапе: как изменились туристические потоки

ЧП в Анапе: как изменились туристические потоки

Экологическая катастрофа в Анапе привела к значительному снижению числа туристов. Отдыхающие начали активно выбирать другие направления для отпуска.

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