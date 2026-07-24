Власти Барнаула назвали улицы, которые подтопило после сильного ливня

24 июля дождь стал причиной скопления воды на нескольких участках улиц города В Барнауле проводится работа по очистке ливнеприемных решеток от принесенных с потоком воды веток, травы и иного мусора, сообщает мэрия.
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