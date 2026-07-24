Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Власти Барнаула назвали улицы, которые подтопило после сильного ливня

Власти Барнаула назвали улицы, которые подтопило после сильного ливня

24 июля дождь стал причиной скопления воды на нескольких участках улиц города В Барнауле проводится работа по очистке ливнеприемных решеток от принесенных с потоком воды веток, травы и иного мусора, сообщает мэрия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии