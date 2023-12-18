Психолог Хакимов: умение выбирать и дарить подарки являлется очень полезным

Умение выбирать и дарить подарки является очень полезным, поскольку это приятно для обеих сторон. Об этом в беседе с РИАМО заявил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.
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