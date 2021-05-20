17 хитростей, которые хочется сразу попробовать 

Ну что, готовы к открытиям? Как принято говорить в подобных случаях: после просмотра этого поста, ваша жизнь перестанет быть прежней! Иногда для решения какой-то проблемы не нужно тратить много средств и времени, достаточно проявить смекалочку.
Ну что, готовы к открытиям? Как принято говорить в подобных случаях: после просмотра этого поста, ваша жизнь перестанет быть прежней! Иногда для решения какой-то проблемы не нужно тратить много средств и времени, достаточно проявить смекалочку.
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