Журналист Эдвард Чесноков в программе «Мнение» на News Front , что Эстония и другие прибалтийские страны под руководством США и Великобритании пытаются подтолкнуть Россию к новому конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Еврокомиссар: Акт...
- СТ "Украина изменитс...
- "Период мирного с...
Войну затеяли и продолжают США ...США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки*, Прибалтика и Польша не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.