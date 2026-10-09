НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

97 подписчиков

Прибалтика по указке США толкает Россию к войне – эксперт

Прибалтика по указке США толкает Россию к войне – эксперт

Журналист Эдвард Чесноков в программе «Мнение» на News Front , что Эстония и другие прибалтийские страны под руководством США и Великобритании пытаются подтолкнуть Россию к новому конфликту.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Войну затеяли и продолжают США ...США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки*, Прибалтика и Польша не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.