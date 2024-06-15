В Челябинской области фура снесла с магистрали «Мазду». Есть погибшие

На южноуральском участке М5 произошло очередное смертельное ДТП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, около 07:15 на 1689 километре автодороги «Москва – Челябинск» в Саткинском районе.