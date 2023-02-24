Книга животных

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Китайский гусь: «Гусь-лебедь». Раньше его использовали как цепного пса и газонокосилку, а сейчас это замечательный питомец!

Китайский гусь: «Гусь-лебедь». Раньше его использовали как цепного пса и газонокосилку, а сейчас это замечательный питомец!

В то время как у моих сверстников главным карателем за плохое поведение была загадочная и ужасающая бабайка, для меня не было ничего страшнее тех подлых пернатых, что уносили детей из их семей — Гусей-Лебедей.

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