Китайский гусь: «Гусь-лебедь». Раньше его использовали как цепного пса и газонокосилку, а сейчас это замечательный питомец!

В то время как у моих сверстников главным карателем за плохое поведение была загадочная и ужасающая бабайка, для меня не было ничего страшнее тех подлых пернатых, что уносили детей из их семей — Гусей-Лебедей.
Популярные статьи
- Декстер: Корова-такса. Удивительная порода маленьких коровок и их особенности
- Крадущийся убийца: Его смертоносный яд стал фундаментом для возможного лекарства от рака. Как это работает?
- Церкоподовые: Та самая заячья слюна на растениях. В ней живут насекомые, способные выдержать чудовищную перегрузку организма
Свежие комментарии