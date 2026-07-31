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«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника

Центральный защитник Константинос Кульеракис переходит в «Рому» из « Вольфсбурга ». Итальянский клуб договорился о приобретении 22-летнего греческого футболиста за 17 миллионов евро плюс бонусы, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

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