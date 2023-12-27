РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    👍😀😀Mash: Киркоров по...
  • Рудольф Захарян
    Ну а что остаётся делать---только поедать полными ложками дерьмо вываленное после развала Союза на страну...Россия превратила...
  • Светлейший
    Тупые зверьки... А ну как летом русские не поедут в Абхазию, жрать что будут, маймуны тупоголовые...В Абхазии оппозиц...

На Камчатке женщину оштрафовали за украинские песни и оценки армии на работе

На Камчатке женщину оштрафовали за украинские песни и оценки армии на работе

В Петропавловске-Камчатском городской суд оштрафовал 60-летнюю женщину, которая обвиняла российских военных в преступлениях во время военной операции на Украине и слушала на работе песни на украинском языке, передает РБК со ссылкой на сообщение суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх