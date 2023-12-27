На Камчатке женщину оштрафовали за украинские песни и оценки армии на работе

В Петропавловске-Камчатском городской суд оштрафовал 60-летнюю женщину, которая обвиняла российских военных в преступлениях во время военной операции на Украине и слушала на работе песни на украинском языке, передает РБК со ссылкой на сообщение суда.
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