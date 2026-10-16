В Киеве мобилизовали профессора Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) Сергея Бортника. Ранее сообщалось о его задержании сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), а теперь появилась информация о том, что преподаватель переведён на сборный пункт.