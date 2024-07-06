Жаркая погода также влияет на технологические устройства, как защитить роутер? Максим МорозовТепло является проблемой не только для нас, но и для наших технологий, которые могут быть повреждены при воздействии чрезмерного тепла.
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