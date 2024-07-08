Водитель автобуса пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Водитель автобуса пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Вознесеновка Шебекинского округа, а в селе Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего ранения получили два сотрудника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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