Журналист Карлсон: власти США солгали об убийстве Флойда полицейским

Экс-ведущий телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон заявил, что официальная версия о том, что афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть послужила толчком к массовым беспорядкам, был убит полицейским во время задержания, – откровенная ложь.
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