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Депутат Нилов: Минобрнауки поддержало идею создания Дня отечественной истории

Министерство образования и науки России поддержало инициативу создания Дня отечественной истории. Это будет новый российский праздник отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

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