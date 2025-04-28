Депутат Нилов: Минобрнауки поддержало идею создания Дня отечественной истории

Министерство образования и науки России поддержало инициативу создания Дня отечественной истории. Это будет новый российский праздник отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
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