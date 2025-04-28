Депутат Нилов: Минобрнауки поддержало идею создания Дня отечественной истории

Новости внутренней и внешней политики в России

Министерство образования и науки России поддержало инициативу создания Дня отечественной истории. Это будет новый российский праздник отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.