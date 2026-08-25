Укучыларның уңышлары өчен татар теле укытучыларына 115 мең сум бирәчәкләр

Татар теле укытучылары укучыларының уңышлары өчен 115 мең сум алачак Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты туган (татар) тел һәм әдәбият укытучыларына акчалата бүләк бирү тәртибен раслады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым