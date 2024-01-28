Как арабы 2000 лет скрывали от европейцев происхождение корицы и Почему из-за неё пострадали тысячи

С древних времен корица считалась одной из самых популярных и дорогих специй. Ее ценили за приятный аромат, способность поддерживать свежесть мяса, возможности применения в бальзамировании и церковных обрядах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии