Лидер «Ногу свело!» о россиянах: «Гораздо эффективнее общаться со зверушками»

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором высказал свое мнение о россиянах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии