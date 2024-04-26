Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Программа поддержки городской промышленности была утверждена Правительством Москвы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено дополнительно 400 миллионов рублей для привлечения около 2,5 миллиарда рублей инвестиций в модернизацию городских производств.
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