Глава МИД Украины высказался о возможности встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что готов внимательно рассмотреть возможность встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит.