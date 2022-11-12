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Глава МИД Украины высказался о возможности встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что готов внимательно рассмотреть возможность встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит.

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