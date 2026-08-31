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Культурология.рф

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Вокруг света: Удивительная история самой редкой в мире почтовой марки, проданной за 9,5 млн долларов: «Британская Розовая Гвиана»

Вокруг света: Удивительная история самой редкой в мире почтовой марки, проданной за 9,5 млн долларов: «Британская Розовая Гвиана»

Самой известной, редкой и дорогой в мире почтовой маркой является британская марка номиналом один цент под названием «Британская Розовая Гвиана».

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