45-летняя Шахри Амирханова получила паспорт гражданки Израиля и написала в соцсети, что очень гордится этим фактом.
«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля
Комментарии
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M
Malina
А вот думается, что и дедушка был с гнильцой, приспособленцем... истоки "кучки дерьма" надо искать в семье!
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14 час.
Александр Попов
Эта СЫКЛЯ жизни НЕ ВИДЕЛА. Плохо МОЗГИ понимали из ЗАДНИЦЫ в ГОЛОВУ при помощи РЕМНЯ.
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22 мин.
ВС
Валерий Симоненко
Вот когда ей на шею повесят автомат и отправят в Газу, вот тогда и вспомнит где дом, а где куча говна! Сука! Я бывший житель Дербента, учился в 8 школе, а потом школу № 11 оканчивал. Бывшая соседка Сара Михайлова как то ещё в 1974 году на мой вопрос сколько евреев уехало в Израиль ответила: "А мы что, дураки, что ли? Это пусть ашкеназы туда едут...."! А эта ссыкуха... говном, видишь ли, ей в России намазано!
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19 мин.
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