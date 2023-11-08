«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

ВС

Валерий Симоненко

Вот когда ей на шею повесят автомат и отправят в Газу, вот тогда и вспомнит где дом, а где куча говна! Сука! Я бывший житель Дербента, учился в 8 школе, а потом школу № 11 оканчивал. Бывшая соседка Сара Михайлова как то ещё в 1974 году на мой вопрос сколько евреев уехало в Израиль ответила: "А мы что, дураки, что ли? Это пусть ашкеназы туда едут...."! А эта ссыкуха... говном, видишь ли, ей в России намазано!