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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше о травме Маклауда: «Он выбыл надолго, наше «везение» продолжается. Видимо, у «Авангарда» будет раннее Рождество с огромным мешком игроков, которые вернутся одновременно»

Главный тренер « Авангарда »  Ги Буше высказался о травме  Майкла Маклауда . Нападающий омской команды получил повреждение в матче против « Салавата Юлаева » в FONBET КХЛ (0:4) и покинул лед в начале второго периода.

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