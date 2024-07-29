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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наир Тикнизян: «Однажды сказал агенту: «Где моя Европа?» На что он ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» Он во многом прав»

Ранее, в частности, сообщалось об интересе к футболисту «Локомотива» со стороны московского «Спартака».

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