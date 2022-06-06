Радий Хабиров представил третьего участника еженедельных оперативок

Сегодня, 6 июня, глава Башкирии представил нового участника оперативных совещании в ЦУРе. Так, за одной трибуной с Радием Хабировым и премьер-министром Башкирии Андреем Назаровом будет сидеть спикер республиканского парламента Константин Толкачёв.