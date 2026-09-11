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ТАСС

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Космонавт Кононенко к годовщине агентства подарил ТАСС побывавшее на орбите поло

Космонавт Кононенко к годовщине агентства подарил ТАСС побывавшее на орбите поло

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Герой России, глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос) Олег Кононенко в честь 122-й годовщины ТАСС подарил агентству рубашку поло, которая вместе с космонавтом "летала" на МКС.

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