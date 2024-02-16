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Избиратели подали почти 2,4 миллиона заявлений на онлайн-голосование

Избиратели подали почти 2,4 миллиона заявлений на онлайн-голосование

На дистанционное электронное голосование подано 2 млн 361 тыс. заявлений от избирателей 28 регионов. Об этом 16 февраля на заседании Центризбиркома заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет "Парламентская газета".

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