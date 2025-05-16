Новым главным тренером ХК "Тамбов" назначен Сергей Решетников

Назначен новый главный тренер ХК "Тамбов". Им стал Сергей Решетников, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Сергей Решетников уже был в стане "волков", но в роли ассистента главного тренера с 2019 по 2020 годы.
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