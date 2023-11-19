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Глава МИД Турции: проблему наличия у Израиля ядерного оружия нужно решать

Глава МИД Турции: проблему наличия у Израиля ядерного оружия нужно решать

Проблему наличия у израильской стороны ядерного оружия необходимо решать. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

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